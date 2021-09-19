Телеканал RTVI

191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    а что делал Тимур Бекмансуров в Перми? Он гражданин России? Как попал в Университет? Бюджетник или нет? На каком кур...Пермский универси...
  • Анатолий Селиванов
    несмотря на Требования Роскомнадзора свора насрального и айти- гиганты дотянули до 17.09.2021 года и видимо запустили...Google потребовал...
  • Nikolai Baranixin
    Арестовали, арестовали...А должно звучать - повесили!Мигрантов, обвиня...

«Новые люди» — старые технологии. Чем закончились и чем запомнились выборы в Думу

«Новые люди» — старые технологии. Чем закончились и чем запомнились выборы в Думу

В России закончились трехдневные выборы в Госдуму. По предварительным данным, впервые за много лет в парламент проходит пять партий по спискам: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты за правду» и новичок – «Новые люди».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх