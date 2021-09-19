«Новые люди» — старые технологии. Чем закончились и чем запомнились выборы в Думу

В России закончились трехдневные выборы в Госдуму. По предварительным данным, впервые за много лет в парламент проходит пять партий по спискам: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты за правду» и новичок – «Новые люди».