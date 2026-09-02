7 самых странных самолетов в истории. Их действительно построили и испытали

Летающая тарелка, деревянный гигант с размахом почти 100 метров, самолет-блин и реактивный истребитель, который должен был возвращаться внутрь бомбардировщика.
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Hercules, Говарда Хьюза, совершил свой единственный полёт.около Лос Анжелеса уже после войны. фильм АВИАТОР.Странных самодётов много. Наш к примеру, пе-8. Почему,? Потому, что он был в 2 рада больше б-17. а в отсталом СССР построили около 80.