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TRENDYMEN

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7 самых странных самолетов в истории. Их действительно построили и испытали

7 самых странных самолетов в истории. Их действительно построили и испытали

Летающая тарелка, деревянный гигант с размахом почти 100 метров, самолет-блин и реактивный истребитель, который должен был возвращаться внутрь бомбардировщика.

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Алексей Леонтьев

Hercules,  Говарда Хьюза, совершил свой единственный полёт.около Лос Анжелеса уже после войны. фильм АВИАТОР.Странных самодётов много. Наш к примеру, пе-8. Почему,? Потому, что он  был в 2 рада больше б-17. а в отсталом СССР построили около 80.