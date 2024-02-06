МО РФ: 25 процентов призывников не проходят медкомиссию из-за заболеваний

У 25 процентов призывников и кандидатов на службу по контракту медицинские работники на этапе прохождения комиссии выявляют серьезные заболевания, служащие препятствием для зачисления мужчин в ряды Вооруженных сил (ВС) России.
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