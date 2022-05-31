ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

79 подписчиков

Собянин: Число самозанятых в Москве превысило миллион человек

Собянин: Число самозанятых в Москве превысило миллион человек

В Москве 15% от числа всех работающих — самозанятые В Москве число самозанятых стремительно растет. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте, к настоящему времени число самозанятых уже превысило миллион человек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх