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Фиаско ЗРК Patriot на Украине: США скоро сполна ощутят последствия

Фиаско ЗРК Patriot на Украине: США скоро сполна ощутят последствия

Global Look Press | Christophe Gateau/dpa Массированный ракетный удар ВС РФ, в ходе которого гиперзвуковой ракетой «Кинжал» был поражен ЗРК Patriot, крайне негативно отразится на репутации американского военно-промышленного комплекса.

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