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Первая лига. «Балтика» примет «Шинник», «Рубин» сыграет с «Уфой» в воскресенье

«Балтика» примет в субботу «Шинник» в 19-м туре Мелбет Первой лиги. В воскресенье «Рубин» сыграет в гостях с «Уфой», «Алания» – с «Енисеем», тульский «Арсенал» встретится с «Акроном».

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