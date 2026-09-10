Двойник Цоя из "Груза 200" на скутере спасся от медведя в Ленобласти

vk.ru/Niyaz Sadykov Двойник Цоя из фильма "Груз 200" Нияз Садыков чуть не стал жертвой медведя в Ленинградской области.
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