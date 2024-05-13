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Центральная Азия под лупой. Эксперты обсудят миграционные проблемы

Центральная Азия под лупой. Эксперты обсудят миграционные проблемы

Безопасность и экстремизм, торговля и миграция — все эти вопросы эксперты будут обсуждать на четвертой ежегодной Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая пройдет 14-15 мая в Уфе.

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