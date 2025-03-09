Британия захотела обмениваться разведданными с Украиной в обход США

Британия должна создать альянс по обмену разведданными «Четыре глаза». Это станет ответом президенту США Дональду Трампу, остановившему обмен разведданными с Украиной, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в британском минобороны.
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