Сергей Глазьев - о пузырях, пирамидах, новом мироукладе и экономических чудесах. Ч 2

(Окончание. Начало читайте 14.05.2024) Пока Запад занимался удержанием позиции мирового лидера, у него за спиной выросли новые центры силы, которые скоро начнут диктовать правила игры на макроэкономическом поле.
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