Школьница придумала фильтр, удаляющий 95,52% микропластика

За пять итераций школьница из Вирджинии по имени Миа Хеллер создала компактный прототип фильтра, напечатанный на 3D-принтере, который, по её замерам, удаляет микропластик на 95,52% за один проход.
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