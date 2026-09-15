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Нескучные технологии

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Школьница придумала фильтр, удаляющий 95,52% микропластика

Школьница придумала фильтр, удаляющий 95,52% микропластика

За пять итераций школьница из Вирджинии по имени Миа Хеллер создала компактный прототип фильтра, напечатанный на 3D-принтере, который, по её замерам, удаляет микропластик на 95,52% за один проход.

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