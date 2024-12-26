Принадлежащее семье бывшего российского спецслужбиста, а ныне английского барона Александра Лебедева британское издание The Independent выпустило материал, в котором утверждается, что НАТО не сможет защитить Европу от России без США.
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