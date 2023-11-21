Бойцы «Днепра» представлены к госнаградам за отражение атаки морпехов ВСУ

Командир мотострелковой роты «Днепр» Золто Арсаланов с позывным «Сибирь» и бойцы его подразделения представлены к государственным наградам за мужество, проявленное при отражении атаки морской пехоты ВСУ на херсонском направлении.
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