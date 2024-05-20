Президент Ирана Эбрахим Раиси: поиски идут уже более 10 часов

Более 10 часов ведутся поиски президента Ирана Эбрахима Раиси, после крушения его вертолета. Турецкий беспилотник Akinci неустанно курсирует над предполагаемым местом происшествия, помогая спасателям в поиске.
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