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Старый школьный автобус превратили в настоящую квартиру на колесах. Внутри есть даже душ: видео

Старый школьный автобус превратили в настоящую квартиру на колесах. Внутри есть даже душ: видео

Семейная пара столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла позволить себе покупку квартиры. После долгих обсуждений и размышлений они приняли нестандартное решение: вложить свои сбережения в старый школьный автобус и превратить его в мобильный дом.

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