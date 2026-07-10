ФСБ рассекретила архивы о Волынской резне и преступлениях украинских националистов

К 83-й годовщине одного из самых трагичных эпизодов Второй мировой войны — Волынской резни — Федеральная служба безопасности России опубликовала ранее засекреченные материалы из архивов советских структур.
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