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FiNE NEWS

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ФСБ рассекретила архивы о Волынской резне и преступлениях украинских националистов

К 83-й годовщине одного из самых трагичных эпизодов Второй мировой войны — Волынской резни — Федеральная служба безопасности России опубликовала ранее засекреченные материалы из архивов советских структур.

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