Бойцы Армии России освободили Орловку и Желанное и вошли в Николаевку, наступая к Покровску. О новых успехах группировки войск «Центр» сообщает работающий на ГУР ресурс DS: «Враг захватил Желанное, Орловку, а также продвинулся в Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке», — пишут они.