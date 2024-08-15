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Русская весна

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ВАЖНО: «Отважные» освободили Орловку и Желанное и вошли в Николаевку, наступая к Покровску (КАРТА)

ВАЖНО: «Отважные» освободили Орловку и Желанное и вошли в Николаевку, наступая к Покровску (КАРТА)

Бойцы Армии России освободили Орловку и Желанное и вошли в Николаевку, наступая к Покровску. О новых успехах группировки войск «Центр» сообщает работающий на ГУР ресурс DS: «Враг захватил Желанное, Орловку, а также продвинулся в Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке», — пишут они.

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