В Якутии сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю «Скорой помощи», у которого из-за экстремальных морозов произошла поломка автомашины

Вечером 3 января инспекторы ДПС отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району лейтенанты полиции Семен Петухов и Роберт Егоров обеспечивали безопасность дорожного движения на федеральной автодороге «Лена».
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