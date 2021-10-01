Жители высокогорий оказались меньше подвержены инсультам

Ученые из Эквадора проанализировали частоту возникновения инсультов у жителей разных высот и выяснили, что обитатели высокогорий меньше подвержены возникновению кровоизлияний в мозг, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Frontiers in Physiology.
Ученые из Эквадора проанализировали частоту возникновения инсультов у жителей разных высот и выяснили, что обитатели высокогорий меньше подвержены возникновению кровоизлияний в мозг, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Frontiers in Physiology.
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