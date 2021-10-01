МИР 24

632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    А что ученым больше нечем заняться?...Ученые объяснили ...
  • Grandad
    Да, похудеть ему полезно для здоровья.Саакашвили объяви...
  • Алекс М
    Повышают на копейки, а инфляция на рубли! А пиздежа про повышение на тысячи!Путин: Россиянам ...

Жители высокогорий оказались меньше подвержены инсультам

Жители высокогорий оказались меньше подвержены инсультам

Ученые из Эквадора проанализировали частоту возникновения инсультов у жителей разных высот и выяснили, что обитатели высокогорий меньше подвержены возникновению кровоизлияний в мозг, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Frontiers in Physiology.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх