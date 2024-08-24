Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Пусть гниют в тюрьме». Пленным наемникам ВСУ отказали в праве на обмен

«Пусть гниют в тюрьме». Пленным наемникам ВСУ отказали в праве на обмен

Заза Шония и Георгий Парцвания. Иностранные наемники ВСУ, совершающие преступления, не должны попадать под процедуру обмена в том случае, если они окажутся в плену.

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Комментарии
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R
Razziel
Смертная Казнь, ещё вчера была необходима! Притом, не расстреливать, а вешать публично, их трупы не хоронить, закатать в бочку с дерьмом и утопить в северном море рядом с мелкобритами!
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