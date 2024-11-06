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Исследование показало, что полезные жиры снижают риск развития рака

Исследование показало, что полезные жиры снижают риск развития рака

Высокий уровень омега-6 жирных кислот способствовал снижению риска заболеть 14 видами рака.Недавно проведенное исследование выявило, что повышенное содержание в организме омега-3 и омега-6 жирных кислот может быть связано со снижением риска развития онкологических заболеваний.

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