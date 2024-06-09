Гендиректор "Ахмата": Конате предпочёл зарабатывать деньги

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров объяснил, почему игрок сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате принял решение покинуть команду после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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