Константин Антонов: За последние несколько лет ситуация в регионе заметно изменилась

6 ноября на заседании правительства Тверской области обсудили развитие АПК и сельских территорий. Тему комментирует Константин Антонов, депутат Законодательного собрания Тверской области: — За последние годы действительно очень многое было сделано в этом направлении.
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