Один день не дожил до дня рождения: как жил и умирал самый сексуальный священник 70-х

Причиной смерти актёра Ричарда Чемберлена стали осложнения после перенесённого инсульта.30 марта 2025 года в своём доме на Гавайях скончался знаменитый актёр Ричард Чемберлен, который считался культовым секс-символом 80-х годов в Советском Союзе.