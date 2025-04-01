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Один день не дожил до дня рождения: как жил и умирал самый сексуальный священник 70-х

Один день не дожил до дня рождения: как жил и умирал самый сексуальный священник 70-х

Причиной смерти актёра Ричарда Чемберлена стали осложнения после перенесённого инсульта.30 марта 2025 года в своём доме на Гавайях скончался знаменитый актёр Ричард Чемберлен, который считался культовым секс-символом 80-х годов в Советском Союзе.

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