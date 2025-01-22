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Девальвация рубля: Россия продолжает выплачивать долг своим противникам в долларах и евро

Девальвация рубля: Россия продолжает выплачивать долг своим противникам в долларах и евро

За последние три года Россия существенно снизила объем внешнего долга. Если на 1 января 2022 года долг достигал 488,4 млрд долларов, то в настоящий момент эта величина находится на уровне 290,4 млрд долларов.

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