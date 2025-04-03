Волков* опроверг сообщения о задержании своего отца в Екатеринбурге после обысков

Политика как она есть

Отец бывшего главы «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) Михаил не задержан.