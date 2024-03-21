В Кемерово прибудет поезд Минобороны «Сила в правде»

В Кемерово 21 марта прибудет поезд министерства обороны России «Сила в правде».Пресс-служба администрации города сообщила, что старт масштабной акции «Сила в правде» дали в День защитника Отечества 23 февраля на Киевском вокзале Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии