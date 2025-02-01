Верните Черчиллю сигару! Испохаблен монумент «Большой тройке»

Пока политическая общественность России обсуждает перспективы «второй Ялты», на Южном берегу Крыма неизвестные вдоволь поиздевались над знаменитой скульптурной композицией Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Делано Рузвельта.
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