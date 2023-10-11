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Отыграть назад: Фридман поглядывает в сторону России

Отыграть назад: Фридман поглядывает в сторону России

Украина арестовала активы покинувших страну российских олигархов, Запад на них смотрит косо — домой потянуло? Дмитрий Родионов На фото: Михаил Фридман (Фото: Павел Смертин/ ТАСС) Материал комментируют: Александр Сегал Андрей Коряковцев Михаил Игнатов Служба безопасности Украины объявила об аресте всех украинских активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов.

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Комментарии
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Алексей Тан
Вероятно Фридманы, собираются... кого то СДАВАТЬ!... что бы самим, вновь ПРИСОСАТЬСЯ! к России и Коренному населению России.
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