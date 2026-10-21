© НАБУНацбанк Украины (НБУ) продолжает работать в штатном режиме, несмотря на проходящие в его здании следственные действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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