Токаев доигрался: Россия и Китай могут пустить в обход Казахстана «Один пояс, один путь»

Вот и доигрался Токаев в свои игры с Британией. Ещё одна транспортная артерия пройдёт теперь мимо Казахстана, хотя… Они же там давно уже живут как в Европе: главная цель политиков – это отнюдь не национальные интересы, а служение заокеанскому хозяину.