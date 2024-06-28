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Токаев доигрался: Россия и Китай могут пустить в обход Казахстана «Один пояс, один путь»

Токаев доигрался: Россия и Китай могут пустить в обход Казахстана «Один пояс, один путь»

Вот и доигрался Токаев в свои игры с Британией. Ещё одна транспортная артерия пройдёт теперь мимо Казахстана, хотя… Они же там давно уже живут как в Европе: главная цель политиков – это отнюдь не национальные интересы, а служение заокеанскому хозяину.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Не знаю, у нас в транзитном казахстанском городе порой не протолкнутся от грузовиков с Китая, автодорогу достроили, жд из Китая модернизировали по последним цифровым технологиям.
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13 час.

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