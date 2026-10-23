Хэмилтон не уйдет из Формулы 1 до появления Гран При Африки в календареОткрытый источникСемикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пошутил, что ему, возможно, придётся выступать в Формуле 1 до середины пятого десятка лет, чтобы осуществить свою мечту и принять участие в гонке на африканском континенте.