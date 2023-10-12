«Посредственный матч». Мостовой — об игре России и Камеруна

Александр Мостовой остался не в восторге от матча России и Камеруна. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского матча команд России и Камеруна.
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