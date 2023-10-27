☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Сами власти нас загнобили? Скоро Большого народа не будет?Почему в России р...
  • Владимир Никитин
    ИУДА!Предатель в квадр...
  • Caltar
    А у нас в стране много родни помогает или вообще участвует в СВО?Предатель в квадр...

Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Вам доводилось когда-нибудь ловить себя на мысли, что «украинцы», кажется, совершенно незнакомы с такими дисциплинами, как география, история, экономика, культурология? Более того, закрадывается подозрение, что они не владеют навыками использования Интернета, возможно, вообще не умеют читать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
...С вашей экономикой не знаю что будет))))).....а у России ещё полно чем торговать!!!....а вам к каспарову с навальным в соратники........
Ответить
3 д.
Елена Смирнова
статья ну прям про тебя и написана😜
Ответить
2 д.
мЗ
мирас Закироув
Долбо..б
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх