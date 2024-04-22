В Кстове в Международной академии спорта 25 апреля состоится фестиваль профессиональных единоборств «ZA ПОБЕДУ»

25 апреля в г. Кстове в Международной академии спорта состоится международный фестиваль профессиональных единоборств «ZA ПОБЕДУ» с участием чемпионов мира, Европы и Азии по боевому самбо PRO COMBAT SAMBO и смешанным боевым единоборствам.
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