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Андрей Ежлов: «Мы с Шевченко еще не знаем, поедем ли на контрольные прокаты. Ждем окончательного решения от федерации»

«Мы еще не знаем, поедем ли на контрольные прокаты. Ждем окончательного решения от федерации. Но мы, конечно же, готовы и будем очень рады, если нас допустят.

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