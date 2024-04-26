Аллокация для розничных инвесторов на IPO МТС-банка составила до 4%

Аллокация для розничных инвесторов на первичном публичном размещении (IPO) МТС-банка составила 3,5-4%, рассказали Frank Media несколько участвовавших в IPO физических лиц, а также следует из информации, приведенной в Telegram-канале «ВТБ Мои Инвестиции».