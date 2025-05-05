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Пять тюремных охранников получили ранения в результате нападения заключенных в США

Пять тюремных охранников получили ранения в результате нападения заключенных в США

Пятеро охранников тюрьмы в американском штате Вирджиния получили ранения в результате нападения шести заключенных, связанных с криминальной группировкой MS-13 (Mara Salvatrucha — «бригада сальвадорских бродячих муравьев»).

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