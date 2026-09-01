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Мой Дом 21

151 подписчик

Как я вписала винтажную мебель в современную квартиру 86 м²

Как я вписала винтажную мебель в современную квартиру 86 м²

Когда речь заходит о ремонте, чаще всего хочется чего-то свежего, лёгкого и не перегруженного деталями.

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