Стрельба, приключения и любовь: чего ждать от сериала "СМЕРШ 3"

Кадр из программы "В кадре "РЕН ТВ" 8 мая на телеканале РЕН ТВ выходит сериал "СМЕРШ 3" – популярный исторический боевик о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны.