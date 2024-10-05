Водитель уснул за рулем и вылетел в кювет на трассе Кола

Автомобилист выжил. Отключившийся за рулем водитель устроил ДТП в Ленинградской области. Инцидент произошел утром в субботу, 5 октября, на 205-м км трассы Кола, сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
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