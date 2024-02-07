Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

В порядок приведут 19 общественных пространств Сегодня, 7 февраля, мэр столицы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в Москве в 2024 году благоустроят 19 общественных пространств и проложат две новых трамвайных линии.
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