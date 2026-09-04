Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

Госавтоинспекция Ивановской области проводит массовую профилактику детского дорожного травматизма в рамках социальной кампании «Внимание — дети!»

Госавтоинспекция Ивановской области проводит массовую профилактику детского дорожного травматизма в рамках социальной кампании «Внимание — дети!»

В рамках широкомасштабной информационно‑пропагандистской кампании «Внимание — дети!», приуроченной к началу нового учебного года, сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области проводят серию профилактических мероприятий в разных муниципалитетах региона — от дошкольников до родителей и педагогов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым