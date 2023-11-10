Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 10 ноября, вечер

Обстановка на Авдеевском направлении – анализ от Телеграм-канала MultiXAM Чем интенсивнее бои на северном и юго-западном флангах АВДЕЕВСКОГО УКРЕПРАЙОНА, тем тревожнее реакции украинского командования на обстановку.
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