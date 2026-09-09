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Татар-информ

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«Санкции нельзя игнорировать»: НКНХ добился пересмотра дел о кредитах на €1 млрд

«Санкции нельзя игнорировать»: НКНХ добился пересмотра дел о кредитах на €1 млрд

«Нижнекамскнефтехим» добился пересмотра двух дел об обращении взыскания на права немецких банков по кредитам более чем на €1 млрд.

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