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На Украине арестовали палку, которой житель избил сотрудника ТЦК

На Украине арестовали палку, которой житель избил сотрудника ТЦК

Суд на Украине наложил арест на палку, которой мужчина избил сотрудника военкомата во время проверки документов.

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