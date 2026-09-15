НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

Жертвами массированных обстрелов со стороны ВСУ за минувшую неделю стали 48 мирных жителей России, среди которых трое детей, сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым