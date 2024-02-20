Южная Корея ужесточит контроль за экспортом в РФ товаров двойного назначения

Ограничения на поставки 682 типов товаров из Южной Кореи в РФ вступят в силу уже 24 февраля. Об этом заявили представители южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики, передает ТАСС.
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