Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

В ФКУ «ЦКО МВД России» подвели итоги конкурса детского рисунка «Специалист-кинолог глазами детей»

В преддверии празднования 115-летней годовщины со дня образования кинологической службы МВД России федеральным казенным учреждением «Центр кинологического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» проведен конкурс детского рисунка «Специалист-кинолог глазами детей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх