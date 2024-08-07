Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

884 подписчика

Расчеты ударных БпЛА «Южной» группировки войск применили новый беспилотник самолетного типа «Молния» на Донецком направлении СВО

Расчеты ударных БпЛА «Южной» группировки войск применили новый беспилотник самолетного типа «Молния» на Донецком направлении СВО

Легкость данной конструкции позволяет достичь полетного времени до сорока минут. .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх